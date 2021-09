Toutes les photos - Gigi Hadid, reine de la Fashion Week de New York

Les mannequins étaient habillés de lumière. Les paillettes de la collection printemps-été 2022 de Tom Ford scintillaient sous les projecteurs du David Koch Theater, dimanche soir au Lincoln Center. L’événement concluait la Fashion Week de New York. Une semaine de défilés survolée par celle dont le visage et l’allure incarnent la mode américaine: Gigi Hadid. Le top model de 26 ans était de tous les shows importants. Revenons, en images, sur les plus beaux moments, en attendant de la retrouver lundi soir sur le red carpet du MET Gala.