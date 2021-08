Gil Alma et sa femme Aminata divorcent

Rupture : Gil Alma se sépare de sa femme

Le comédien français a annoncé son divorce d’avec la mère de ses deux enfants. Il reste positif malgré tout.

Triste nouvelle pour les fans de Gil Alma. Le comédien révélé dans «Nos chers voisins» et sa femme, Aminata, ont décidé de se séparer. Lundi 30 août 2021, le Français de 41 ans a annoncé sur Instagram sa rupture avec la mère de ses enfants, Sacha, 13 ans, et Charlie, 10 ans. «Après quinze ans, notre histoire avec Aminata s’arrête. Nous avons eu deux magnifiques garçons, et c’est la plus belle chose qui nous soit arrivée», a-t-il écrit en légende d’une photo du couple, en noir et blanc.