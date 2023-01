France : Gilles Beyer, accusé de viols par la patineuse Sarah Abitbol, est décédé

Poursuivi pour des faits de violences sexuelles présumées depuis 2020, dans la foulée des révélations de son ancienne élève et championne de patinage artistique Sarah Abitbol, Gilles Beyer est mort ce jeudi 19 janvier à l’âge de 66 ans. Une nouvelle apprise par nos confrères de «L’Obs» et du «Parisien» et confirmée par son ex-compagne, qui a rappelé que l’homme souffrait d’une longue maladie.