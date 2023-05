Gims s'est expliqué sur ses propos polémiques sur l'Égypte

Lors d’une interview accordée à «Oui Hustle», fin mars 2023 sur YouTube, l’artiste avait affirmé que les Égyptiens de l’Antiquité maîtrisaient l’électricité et que les pyramides étaient en réalité d’immenses antennes . Ces propos ont créé une polémique monstre. Bien que Gims ait déjà répondu à la controverse en musique , en chantant «Je dis plus rien, vous aimez trop sortir mes mots de leur contexte» dans le titre «Hernan Cortes», paru le 13 avril 2023, il n’avait pas encore abordé le sujet lors d’une interview. C’est chose faite.

Le Congolais, que l’acteur DiCaprio ne connaît pas, s’est exprimé dans «Quelle époque!» samedi 27 mai 2023 sur France 2. L’interview à «Oui Hustle» a duré presque deux heures, a-t-il rappelé. «Elle n’était pas centrée sur l’Égypte. J’ai parlé de ma vie, de ma carrière, etc. Il y a eu une minute et 37 secondes consacrées à l’Égypte précisément», a-t-il d’abord souligné. Gims a ensuite expliqué qu’il avait mentionné l’Égypte à ce moment-là car il évoquait juste avant l’Afrique. «J’ai pris l’exemple des pyramides, car c’est fascinant, mystérieux et passionnant. C’était donc un exemple pour l’Afrique: «Regardez ce qu’ils étaient capables de faire, c’est incroyable. Apparemment, ils avaient l’électri­cité, c’est une théorie», a-t-il réaffirmé devant les caméras.

L’animatrice Léa Salamé l’a alors relancé en lui indiquant que cette théorie figure sur des sites complotistes et révisionnistes. Celui qui se produira cet été à Sion sous les étoiles et au Lakelive Festival, a répondu en adoucissant légèrement sa position. «Je ne peux pas affirmer avec certitude qu’il y avait de l’électricité au sommet des pyramides. J’ai été choqué de voir l’ampleur que ça a pris. On dirait que j’ai voulu remettre en question le système scolaire et qu’il faut changer vos livres», a-t-il dit.