Gims vexé que Leo DiCaprio ne l’ait pas calculé à Cannes

Celui qui s’est produit lors de la finale de la Coupe du monde de foot 2022 n’a pas hésité bien longtemps avant de citer Leonardo DiCaprio. «J’ai vu DiCaprio. Il m’a pas calculé en fait. J’étais à Cannes (ndlr: en 2016) et il était dans la même soirée. Après, il ne me connaît pas hein. Je sais qu’il ne me connaît pas, mais j’étais posé, je discutais, et il s’est mis entre moi et la personne avec qui je discutais juste pour prendre un verre de champagne, quoi. Rien à foutre», s’est souvenu Gims.