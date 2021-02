États-Unis : Gina Carano virée de «The Mandalorian»

L’actrice a été remerciée par Lucasfilm après le partage de messages au contenu plus que douteux sur les réseaux sociaux.

Gina Carano n’apparaîtra plus dans la série «The Mandalorian» dans le rôle de Cara Dune ni dans aucune autre création de Lucasfilm. L’actrice de 38 ans a été virée par la société de production. «Gina Carano n’est actuellement plus employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. Quoi qu’il en soit, ses posts sur les réseaux sociaux dans lesquels des personnes sont dénigrées en raison de leur identité culturelle et religieuse sont répugnants et inacceptables», a fait savoir un porte-parole de l’entreprise à Entertainement Tonight.