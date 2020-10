Ski alpin : Gino Caviezel surprend les favoris

Le Grison a remporté la première manche du géant d’ouverture de Sölden, devant Zan Kranjec et Henrik Kristoffersen. Loïc Meillard (6e) et Marco Odermatt (7e) en course pour un podium lors du second tracé (dès 13h15).