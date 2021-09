Cyclisme - Gino Mäder entre dans le top 5 du général au Tour d’Espagne

Au départ du Tour d’Espagne, Gino Mäder se battait surtout pour la bonne cause. À une étape de la fin, voilà qu’il lutte pour une place dans le top 5 définitif. Le Saint-Gallois de 24 ans a terminé 9e de la 20e étape, ce samedi à Castro de Herville. Au classement général, il pointe désormais à la 5e place, à 8’14’’ du leader Primoz Roglic et derrière l’Espagnol Enric Mas (2e, +5’36’’), l’Australien Jack Haig (3e, +3’26’’) et le Britannique Adam Yates (4e, +2’26’’). Ce qui fait de lui le nouveau maillot blanc du meilleur jeune. «C’est un jour parfait», a-t-il sobrement commenté.