Cyclisme - Gino Mäder roule pour la planète

Les internautes participent

«J’espère que ça aidera»

«En tant que cyclistes, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans protéger la planète et il est temps que chacun individuellement fasse de son mieux. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, et je ne pense pas que ce sera parfait immédiatement, mais j’essaie et pour moi ce sera avec de l’argent. J’espère que ça aidera, c’est aussi mon temps que j’investis. Et plus il y aura d’associations dans les commentaires, plus j’en apprendrai sur elles, donc c’est une situation gagnant-gagnant», a déclaré le coureur de 24 ans, cité par Cycling Tips. Vainqueur d’étape sur le Tour d’Italie et le Tour de Suisse cette année, Gino Mäder promet de doubler la somme journalière de son défi s’il parvient à remporter une étape de la Vuelta.