Cyclisme - Gino Mäder s’impose à Andermatt

La 8e et dernière étape du Tour de Suisse, dimanche, entre Andermatt et Andermatt (160 km) a permis à la Suisse de fêter une troisième victoire sur sa boucle nationale 2021. Après Stefan Küng (Groupama - Fdj) à Frauenfeld et Stefan Bissegger (EF Pro Cycling), c’est Gino Mäder (Bahrain Victorious) qui s’est imposé dimanche sur les pavés uranais.