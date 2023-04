Gino Mäder veut retrouver la confiance au Tour de Romandie

Freiné par le Covid

Le Giro en ligne de mire

«C’est difficile de revenir après une maladie ou une blessure, car je ne suis pas Tadej Pogacar, sourit-il. Je reviens ici avec le sourire, mais ma confiance n’est pas aussi bonne que l’an passé. J’espère que je vais retrouver la confiance et pouvoir bien préparer le Giro, qui débute dans deux semaines et qui est l’objectif principal de ma saison.»

Plusieurs prétendants (Juan Ayuso, Sergio Higuita ou Romain Bardet) sont attendus cette semaine. «Ce devrait être très ouvert, sourit Richard Chassot, organisateur du TdR. Gino (Mäder) a sa chance et on serait vraiment heureux, car on attend une victoire suisse depuis 1998 et celle de Laurent Dufaux.»