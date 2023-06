Giorgia Meloni s'oppose à la politique de Christine Lagarde

via REUTERS

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a critiqué mercredi la «recette simpliste» de la Banque centrale européenne (BCE) consistant à augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, craignant que «le remède se révèle plus dommageable que la maladie». «La recette simpliste de la hausse des taux entreprise par la BCE n’apparaît pas aux yeux de beaucoup comme la voie la plus correcte à suivre», a-t-elle affirmé lors d’une allocution au Parlement faisant le point en vue du prochain sommet de l’UE. «Dans nos pays, l’augmentation générale des prix n’est pas due à une économie à la croissance trop rapide mais à des facteurs endogènes, au premier rang desquels la crise énergétique causée par le conflit en Ukraine», a-t-elle estimé.

Lagarde reste ferme

La BCE a décidé lors de sa dernière réunion de politique monétaire en juin d’une huitième hausse de ses taux directeurs en moins d’un an, d’un quart de point de pourcentage, pour porter son taux de référence sur les dépôts à 3,5%. À cette occasion, Mme Lagarde avait qualifié de «très probable» la perspective d’une hausse des taux en juillet, pour sa prochaine réunion. La BCE s’est lancée il y a un an dans ce cycle sans précédent de resserrement monétaire pour contrer la flambée des prix et certaines voix appellent désormais à une pause pour ne pas peser davantage sur l’activité économique.