Italie: Giorgia Meloni porte plainte contre le chanteur de Placebo

Giorgia Meloni a porté plainte contre le leader du groupe de rock alternatif Placebo, Brian Molko, qui l’avait qualifiée de «fasciste» et «raciste» lors d’un concert, le 11 juillet, près de Turin.

La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et sa sœur aînée Arianna, toutes deux engagées à l’extrême droite, ont séparément porté plainte pour diffamation, cette semaine, contre le chanteur du groupe britannique Placebo, Brian Molko, et un dessinateur de presse italien.

Giorgia Meloni, fondatrice et présidente du parti post-fasciste Fratelli d’Italia, a porté plainte contre le leader du groupe de rock alternatif, qui l’avait insultée et qualifiée de «fasciste» et «raciste» lors d’un concert, le 11 juillet, au festival Sonic Park de Stupinigi, près de Turin.