Italie : Giorgia Meloni sur le point de devenir Première ministre

Ces consultations, entamées jeudi et qui s’achèvent à la mi-journée, devraient aboutir à la nomination attendue de Giorgia Meloni, dont la coalition dominée par l’extrême droite dispose de la majorité absolue tant à la Chambre des députés qu’au Sénat. «Nous sommes prêts à donner à l’Italie un gouvernement qui affronte les urgences et les défis de notre temps avec conscience et compétence», a tweeté, jeudi soir, la cheffe de Fratelli d’Italia.

Turbulents alliés

Au moment où la troisième économie de la zone euro affronte, comme ses voisins, une situation économique difficile due à la crise énergétique et à l’inflation, sa tâche s’annonce ardue, d’autant qu’elle devra gérer deux alliés turbulents: Matteo Salvini, le dirigeant populiste de la Ligue antimigrants, et Silvio Berlusconi, le chef déclinant de Forza Italia.

Les deux hommes renâclent à accepter l’autorité de Giorgia Meloni, dont le parti a remporté 26% des voix aux élections du 25 septembre, contre seulement 8% pour Forza Italia et 9% pour la Ligue. Avant même la nomination de Giorgia Meloni, les médias de la Péninsule se sont fait l’écho des multiples passes d’armes entre les trois dirigeants sur la répartition des postes au Parlement et au sein du futur gouvernement.

Elle-même atlantiste et favorable au soutien à l’Ukraine face à la Russie, elle a dû affronter, cette semaine, les propos polémiques de Silvio Berlusconi, qui a affirmé avoir «renoué» avec Vladimir Poutine, et imputé à Kiev la responsabilité de la guerre. Des déclarations du plus mauvais effet, alors que l’arrivée au pouvoir de cette coalition à dominante eurosceptique est suivie de près par les chancelleries. Giorgia Meloni s’est sentie obligée de rectifier le tir, mercredi, en affirmant que l’Italie fait «pleinement partie et la tête haute» de l’Europe et de l’OTAN.