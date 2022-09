Législatives : Giorgia Meloni, une ex-fan de Mussolini qui a conquis l’Italie

Aux législatives de 2018, FDI avait dû se contenter d’un maigre 4% des voix, mais Giorgia Meloni est parvenue depuis à rassembler sur son nom les mécontentements et frustrations des nombreux Italiens excédés par les «diktat» de Bruxelles, la vie chère et l’avenir bouché des jeunes.

Sa devise? «Dieu, patrie, famille». Ses priorités? Fermer les frontières pour protéger l’Italie de «l’islamisation», renégocier les traités européens pour que Rome reprenne le contrôle de son destin, lutter contre les «lobbys LGBT» et «l’hiver démographique» du pays, dont la moyenne d’âge est la plus élevée du monde industrialisé juste derrière le Japon.

Mussolini? «Un bon politicien»

Meloni et son parti sont les héritiers du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste créé après la Seconde Guerre mondiale. À 19 ans, elle affirme à la chaîne française France 3 que le dictateur Benito Mussolini était «un bon politicien».

Dans un exercice consommé d’équilibriste, elle reconnaît encore aujourd’hui à Mussolini d’avoir «beaucoup accompli», sans l’exonérer de ses «erreurs»: les lois antijuives et l’entrée en guerre. Et de clarifier: dans ses rangs, «il n’y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme, ni pour le racisme et l’antisémitisme».