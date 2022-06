Dubaï : Giovanni Bonamy renversé par une voiture et hospitalisé

En voulant sauver son chien, le futur mari d’Hillary a été victime d’un accident et a été blessé au pied.

Giovanni Bonamy a frôlé la catastrophe. Le mannequin a été renversé par une voiture devant la maison qu’il partage avec sa fiancée Hillary – qui avait été victime d’un malaise début mai 2022 – et leurs deux garçons, Milo et Matteo, lundi 13 juin 2022. Le Français courait après sa chienne qui s’était enfuie du domicile. «Elle était en train de traverser quand soudain une voiture a débarqué. J’ai sauté pour la sauver. Elle est saine et sauve», a-t-il confié sur Instagram.