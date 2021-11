Football - Giovanni Sio revient à Sion

Âgé de 32 ans, Sio avait remporté la Coupe de Suisse avec le club valaisan en 2011, marquant même le premier but de la finale contre Neuchâtel Xamax (2-0). Formé à Nantes, i l a évolué en Allemagne (Wolfsburg, Augsburg), en France (Sochaux, Bastia, Rennes, Montpellier) et a aussi gagné deux titres de champion de Suisse avec Bâle.

Son expérience

Transféré en Turquie, à Ankara, en 2019, il n ’ avait plus de contrat depuis juillet de cette année. Dans un communiqué, le FC Sion par la voix de son directeur sportif Barthélémy Constantin, se dit heureux de retrouver un joueur qui a inscrit 21 buts pour le club: «C’est un retour à la maison pour lui. Avec toute sa carrière et son expérience des grands championnats et des coupes européennes, il apportera énormément à l’équipe. Sa hargne et son envie absolue de gagner sont toujours bien présentes.»