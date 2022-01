ROND-POINT – Giratoire à double voie: qui a la priorité?

Rouler dans un rond-point est déjà tout un art en soi, mais dans les giratoires à double voie, Annemarie ne sait plus à quel saint se vouer. Qui a la priorité à quel endroit et quelle voie doit-elle emprunter?

Question d’Annemarie à l’équipe d’experts de l’UPSA:

J’ai horreur des giratoires à double voie. Qui a la priorité, par exemple, lorsque je veux passer de la voie intérieure à la voie extérieure? Y a-t-il des règles qui définissent à quel moment je dois utiliser la voie intérieure dans ce type de giratoire?

Réponse d’Olivia Solari:

Chère Annemarie,

À l’étranger, les giratoires à double voie sont assez répandus, mais ils restent plutôt rares chez nous, de sorte que vous n’êtes pas la seule conductrice à ne pas très bien savoir comment vous comporter. La règle de priorité pour entrer dans un giratoire à double voie est absolument la même que dans un giratoire à une seule voie. D’après l’art. 41b al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), le conducteur doit ralentir avant d’entrer dans un giratoire et accorder la priorité aux véhicules qui y surviennent sur sa gauche.

Lorsqu’on entre dans un giratoire à double voie par des voies de circulation parallèles, il faut impérativement tenir compte de la signalisation et du marquage au sol. En effet, si ces voies d’accès sont réservées à certaines sorties, il est impératif de les suivre. En l’absence de signalisation, on reste sur la voie extérieure lorsqu’on prévoit d’emprunter la première ou la deuxième sortie du giratoire. Lorsqu’on ne le quitte qu’à la troisième sortie, on utilise la voie d’accès de gauche et, dans le giratoire, la voie intérieure. En principe, il est aussi possible de n’utiliser que la voie de droite.

Il est important de ne pas changer de voie lorsqu’on entre sur le giratoire, car le risque existe de voir deux véhicules vouloir s’engager sur la même voie... et collisionner! Si l’on s’est trompé de voie lors de l’entrée sur le giratoire, il vaut mieux faire un tour de plus. Dans les giratoires à double voie, on change de voie de manière tout à fait normale, sans oublier son clignotant (art. 39 al. 1 let. a LCR)! Et, dans tous les cas, un véhicule qui change de voie n’a pas la priorité face aux autres véhicules circulant dans le giratoire.

La plupart du temps, la situation devient délicate lorsque l’on souhaite quitter le giratoire, surtout s’il faut changer de voie pour se déplacer vers la voie extérieure. Un conducteur qui roule correctement sur la voie intérieure pour quitter le giratoire à la troisième sortie peut en être empêché parce qu’un autre véhicule roule sur la voie extérieure et bloque ainsi sa sortie. Dans ce cas, il convient d’effectuer un tour de plus, car le véhicule roulant sur la voie intérieure n’est pas prioritaire. Et s’arrêter en plein giratoire pour attendre que la sortie se libère équivaut à s’arrêter volontairement dans une intersection au sens de l’art. 18 al. 2 let. d OCR, ce qui est expressément interdit.

Bonne route, en particulier dans les giratoires!

