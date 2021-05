Cyclisme : Giro: Dan Martin gagne en solitaire, Bernal souffre

L’Irlandais a fait un grand numéro dans la montée finale alors que le porteur du maillot rose a dû forcer pour ne pas perdre trop de temps.

Des favoris décrochés

Sous le soleil revenu sur la course, le Britannique Hugh Carthy et le Russe Aleksandr Vlasov, ainsi que le Français Romain Bardet, ont été décrochés par leurs rivaux pour le podium. Tous trois pointent désormais à plus de six minutes de Bernal au classement général.