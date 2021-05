Cyclisme : Giro: Mauro Schmid signe une première victoire pro

Le Zurichois de 21 ans a remporté la 11e étape du Tour d’Italie en battant son dernier compagnon d’échappée, Allessandro Covi.

À 21 ans et 166 jours, Schmid devient même le plus jeune vainqueur suisse sur un grand tour. Il devance désormais Marc Hirschi, qui s’était imposé dans la 12e étape du Tour de France, l’an dernier, à 22 ans et 17 jours.