Tour d'Italie: Pedersen gagne la 6e étape au sprint

Dans un décor très carte postale, avec Pompéi, le pied du Vésuve et la sublime côte amalfitaine sur le parcours, le Belge est resté bien au chaud dans le peloton qui a rapidement laissé filer une échappée. Avant d’en rattraper, dans un cruel jeu du chat et de la souris, les deux derniers rescapés, Simon Clarke et Alessandro Di Marchi, à seulement 300 mètres de la ligne.

Les deux Suisses engagés sur les routes italiennes ont terminé avec le peloton, dans le temps du vainqueur. Le Thurgovien Stefan Küng s’est classé 55e et le Zurichois Fabian Lienhard 157e. Au général, Küng est 42e à 9’04’’ de Leknessund et Lienhard 155e à 1h.00’07’’.

Evenepoel a bien dormi

«Je suis content de mes sensations. Je ressens des douleurs au dos, j’ai de grosses contusions. Mais c’est la vie, c’est la course. Il faut faire avec et essayer de gérer la douleur le mieux possible et de se détendre parce que je pense avoir besoin de beaucoup d’énergie pour panser mes plaies», a ajouté Evenepoel, qui reste deuxième au général derrière le maillot rose norvégien Andreas Leknessund.