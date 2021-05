Cyclisme - Giro: Yates s’impose en grimpeur, mais Bernal reste en rose

L’attaque de Yates

Bernal n’a pu suivre Yates quand le Britannique est passé à l’attaque à plus de 6 kilomètres du sommet. Mais il a géré son effort et a effectué la montée à moins d’une trentaine de secondes pour perdre finalement 28 secondes sur la ligne.

Yates, 28 ans, a remporté sa quatrième victoire dans le Giro. En 2018, il avait dominé la course et gagné trois étapes avant de s’effondrer dans les trois derniers jours. Il avait ensuite gagné la Vuelta.

Samedi, la 20e et avant-dernière étape entre Verbania et Alpe Morra (164 km), fait une longue incursion en Suisse et grimpe les derniers cols, l’interminable San Bernardino (23,7 km) et le Spluga. Le parcours se conclut au-dessus de Madesimo au bout d’une ascension de 7,3 kilomètres à 7,6%.