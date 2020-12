Le président Valéry Giscard d'Estaing entre Bernard Thévenet et Eddy Merckx. Lors de cette arrivée 1975, Joop Zoetemelk, Walter Godefroot, Francesco Moser et Lucien Van Impe étaient aussi montés sur le podium.

Valéry Giscard d’Estaing s’en est allé le 2 décembre dernier, à l’âge de 94 ans. Les hommages qui lui ont été rendus jusqu’ici n’ont pas présenté l’ancien président de la République française au travers du sport. Amateur de ski et de tennis, il a accompagné les grandes compétitions sportives tricolores durant son mandat.

Mais ce qui restera son plus gros coup d’éclat dans le monde du sport, c’est le fait d’avoir révolutionné le Tour de France. Il n’a pas touché aux fondamentaux de cette épreuve mythique, il lui a simplement donné un cadre d’arrivée majestueux: les Champs-Elysées. En 1975, cette idée aurait été soufflée à «VGE» par l’ancien présentateur du journal télévisé Yves Mourousi. Le président l’a validée.

Des arrivées moins prestigieuses

Avant cette date, la Grande Boucle est arrivée jusqu’en 1967 au Parc des Princes, puis au vélodrome du Bois de Vincennes. Autant dire que la Cipale n’était pas le lieu idéal pour offrir une arrivée spectaculaire et mettre Paris en avant en mondovision.

À l’époque, c’est Jacques Goddet qui était directeur du Tour de France. Il avait tenté de faire déplacer l’arrivée au centre de Paris, mais la préfecture de police avait toujours refusé l’idée, prétextant qu’elle n’allait pas bloquer tout un secteur de la capitale pour 150 cyclistes. Et qui plus est, juste après le 14 juillet. Valéry Giscard d’Estaing ne lui a pas vraiment laissé le choix et la première arrivée sur les Champs s’est effectuée le 20 juillet 1975.