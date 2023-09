Gisele Bündchen«Cela a été très dur pour ma famille»

Près d’un an après son divorce d’avec Tom Brady , Gisele Bündchen s’est confiée à cœur ouvert sur ce qu’elle a ressenti après sa rupture avec l’ex-joueur de football américain de 46 ans, qui a retrouvé l’amour . En plus de sa séparation avec le père de ses deux enfants, Ben, 13 ans, et Vivian, 10 ans, le top model a dû s’occuper de ses deux parents malades, durant cette période. «Cela a été très dur pour ma famille. Cela a été beaucoup de choses – dans tous les domaines de ma vie, confie-t-elle. J’avais l’impression qu’à chaque fois qu’il pleuvait, il pleuvait à verse», dit-elle dans « People ».

Alors, pour retrouver le moral et son équilibre, la Brésilienne de 43 ans, qui s’est offert une nouvelle maison, a fait quotidiennement de la méditation, du yoga, des exercices de musculation et des promenades. Elle a également fait très attention à son alimentation. «Je pense que si je n’avais pas eu tous les outils dont je dispose pour me soutenir pendant ces périodes, cela aurait été très difficile, dit-elle. Et je pense que nous pouvons tous comprendre cela, parce que nous avons tous traversé des montagnes russes dans notre vie.»