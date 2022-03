Ski alpin - Gisin 3e du super-G de Courchevel, le général pour Shiffrin

La double médaillée olympique de Pékin (or en combiné, bronze en super-G) avait regretté la veille d’avoir raté son pari de monter sur le podium dans chaque discipline cet hiver, mais a prouvé une fois de plus sa forme étincelante en cette fin de saison en signant un 8e top 10 consécutif dans quatre disciplines différentes.

Freinée par une sévère forme de mononucléose l’été passé, la Suissesse sera une candidate sérieuse au globe du général l’hiver prochain si elle est épargnée par la poisse. «C’est complètement fou, c’était une saison fantastique, s’est exclamée euphorique l’Obwaldienne. J’ai quasi pas eu de jours de préparation en vitesse, ça me fait aussi réaliser qu’il y a peut-être des choses qui peuvent être faites différemment pendant l’été.»

En signant son cinquième podium de la saison, la skieuse polyvalente peut encore s’inviter sur la troisième marche du classement général, derrière le duo Shiffrin – Vlhova. La Suissesse compte en effet 121 points de retard sur Federica Brignone avant les épreuves techniques. Mais l’Italienne ne s’alignera pas samedi lors du slalom samedi et les deux athlètes se livreront un dernier duel dimanche en géant.

Un quatrième grand globe pour Shiffrin

Sur l’Éclipse, c’est la Norvégienne Ragnhild Mowinckel qui a devancé d’un souffle Mikaela Shiffrin (2e à 5 centièmes) et Michelle Gisin (3e à 13 centièmes). L’Américaine, qui a réalisé une fin de parcours très rapide, s’est assuré un quatrième globe de cristal du général.

Déjà victorieuse la veille en descente, la skieuse du Colorado possède désormais 236 points d’avance sur Petra Vlhova, alors qu’il ne reste plus que deux épreuves féminines à disputer. Déjà assurée du globe du super-G avant la dernière course de la saison, Federica Brignone n’a pas forcé son talent et a terminé 19e, à 1’’64 de la lauréate.