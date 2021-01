Libérée après ses deux premiers podiums obtenus en géant à Kranjska Gora (Slovènie) il y a deux semaines (3e puis 2e), Michelle Gisin file-t-elle vers sa première victoire dans la discipline? L’Obwaldienne, dossard deux et meilleur temps provisoire à l’arrivée, n’a pas réellement été satisfaite de sa manche où elle a commis quelques imprécisions avec une trajectoire très directe à l’entrée du mur. Mais aucune autre skieuse n’a pourtant réussi à battre son chrono lors de la première manche du géant de Kronplatz (Italie).

Gisin a creusé un écart assez conséquent sur Mikaela Shiffrin (2e à 56 centièmes) et Federica Brignone (3e à 67 centièmes), grâce à un excellent bas de course où toutes ses rivales ont eu des difficultés. La surprise de ce tracé initial a été la contre-performance de l’Italienne Marta Bassino, vainqueure de quatre des cinq géants disputés cette saison, qui a terminé seulement septième, à 1’’09 de Michelle Gisin en commettant plusieurs fautes sur le mur final.

Gut-Behrami dans le coup, Holdener éliminée

Du côté des autres skieuses helvétiques, Lara Gut-Behrami a terminé quatrième, à un centième de Brignone et est en route pour un premier podium dans la discipline depuis janvier 2017. La Valaisanne Camille Rast a décroché sa première qualification pour une deuxième manche en géant depuis mars 2019 avec une brillante 14e place. Corinne Suter s’est classée 28e. Grosse désillusion en revanche pour Wendy Holdener, qui a été éliminée dans le mur pentu (60%) et est partie la tête en avant dans la neige. Simone Wild (35e) et Mélanie Meillard (37e) n’ont pas passé le “cut” du premier tracé.