Ski alpin – Gisin et Holdener en course pour une médaille en combiné

Championne olympique en 2018 à PyeongChang, Michelle Gisin (28 ans) n’a cependant pas produit une performance totalement à la hauteur de ses espérances. 12e, l’Obwaldienne accuse un passif de 44 centièmes sur la spécialiste américaine du slalom Mikaela Shiffrin (5e) en quête de rédemption après avoir connu l’élimination dans les disciplines techniques, tant entre les petits que les grands piquets, et qui se profile comme la favorite dans la quête de l’or.

Une erreur de trajectoire dans la portion supérieure du tracé lui a probablement coûté de précieuses poussières de seconde. «J’ai été trop agressive et j’ai commis trop de fautes», a-t-elle reconnu. Mais elle demeure conquérante: «Je vais devoir attaquer en slalom. Récupérer une demi-seconde, c’est possible.»

En bronze il y a quatre ans en Corée du Sud, championne du monde du combiné en 2017 et en 2019, Wendy Holdener (28 ans) conserve également l’espoir de se parer d’un deuxième collier en Chine, après celui de bronze glané le 9 février en slalom. Et d’une cinquième breloque olympique en carrière. Partie avec le dossard No 20 parmi les 26 compétitrices, la technicienne schwytzoise pointe à la 11e place, à 43 centièmes de Shiffrin. «J’aurais pu faire un peu mieux, a-t-elle soufflé. Mais j’ai hâte de la suite.»