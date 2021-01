Ski alpin : Gisin: «Je me réjouis de skier à Crans-Montana»

La Suissesse a signé les deux premiers podiums de sa carrière en géant ce week-end. Elle a déjà le regard tourné vers la suite de la saison.

Oui, c ela a été deux jours intenses de travail. Comme d’autres filles, j’ai déjà eu beaucoup de courses depuis le début de l’hiver. Cette fatigue est tout à fait normale. Je vais me reposer désormais pour récupérer.

Non, je ne m’y attendais pas du tout . Mais, de manière générale, je ne me concentre pas sur les résultats cette saison . Je n’ai pas d’objectif chiffré. Je veux avant tout me concentrer sur moi-même, sur mes sensation s , pour être mentalement prête à chaque départ. Cette façon de faire m’apporte beaucoup de joie. Ces podiums me permettent aussi de franchir une nouvelle étape au niveau de la confiance. J’ai la preuve que je suis capable de monter sur la boîte, après deux quatrièmes places cette saison.