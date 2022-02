Ski alpin – Gisin: «On a accompli plus que ce qu’on aurait pu imaginer» 

Michelle Gisin (à gauche) et Wendy Holdener ont offert un doublé en combiné à la Suisse. AFP

Les Suissesses sont en feu. En remportant le combiné des Jeux de Pékin, Michelle Gisin a offert à la Suisse le troisième titre olympique en cinq courses féminines disputées en Chine.



Mais l’Obwaldienne revient de loin. Elle avait souffert d’une forme sévère de mononucléose qui s’était déclarée au mois de juillet passé. «La journée, je regardais les JO de Tokyo à la télévision et mon copain Luca (ndlr: de Aliprandini, skieur italien) devait me porter dans les escaliers pour me remettre au lit le soir, a raconté la Suissesse avec sa médaille d’or autour du cou. Jamais je n’aurais pu imaginer me retrouver championne olympique lorsque j’étais au fond du trou, sans énergie. Ces JO ont été incroyables émotionnellement!»



Michelle Gisin, déjà médaillée de bronze en super-G, a devancé Wendy Holdener (2e), qui avait elle décroché le bronze en slalom en Chine. C’est la troisième fois que les deux amies se retrouvent sur le podium d’un grand évènement, après les Mondiaux 2017 (or pour Holdener, argent pour Gisin) et les JO 2018 (or pour Gisin, bronze pour Holdener).

«Notre relation est très spéciale et quand j’ai franchi la ligne d’arrivée avec une seconde d’avance sur Wendy, j’ai compris qu’elle avait fait une erreur, a raconté Michelle Gisin. Elle était déçue de ne pas avoir pu livrer la manche de slalom parfaite, comme moi. J’étais hyper heureuse, mais aussi un peu déçue pour elle.»

Holdener égale Vreni Schneider

Les deux skieuses, nées en 1993, ont gravi ensemble tous les échelons avant de se retrouver pour la deuxième fois sur le même podium olympique. «Depuis toutes ces années, on évolue ensemble au plus haut niveau mondial, c’est juste incroyable, s’est réjouie la sœur de Dominique. Avec Wendy, on a accompli plus que ce qu’on aurait pu imaginer.»





Très frustrée par son slalom, Wendy Holdener a expliqué avoir été perturbée par la chute de Mikaela Shiffrin, l’une des grandissimes favorites, après quelques piquets. «Du coup j’ai voulu un peu assuré et je ne me suis pas assez lâchée, a regretté la Schwytzoise, qui a égalé Vreni Schneider, avec désormais cinq podiums olympiques. Le déclic s’est produit lors des Mondiaux 2017 à St-Moritz. Gagner à domicile, avec la pression, m’a en quelque sorte montré la voie. J’arrive à rester cool et j’ai pu bien gérer la nervosité lors des grands évènements suivants.»



La skieuse d’Unteriberg a très vite réussi à savourer sa médaille d’argent, en remontant sur un podium olympique avec Michelle Gisin. «Parfois, on ne forme qu’une personne tellement on est proches. Mais le jour de la course, chacune a ses habitudes et fait ses choses de son côté, a-t-elle expliqué. Quand on se retrouvera, dans 40 ans, on aura pas mal de choses à partager.»

Grâce à ce doublé suisse, l’équipe féminine a récolté sept des quinze médailles possibles lors des épreuves de ski alpin aux Jeux de Pékin. Wendy Holdener, elle, aura l’occasion samedi de dépasser Vreni Schneider en décrochant une sixième médaille olympique lors du Team Event.