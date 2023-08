Giswil (OW): Un motard décède après une violente chute sur le talus

Un grave accident de la route a eu lieu sur la Panoramastrasse à Giswil jeudi soir aux alentours de 19h15. Un Soleurois âgé de 63 ans a perdu la maîtrise de sa moto lors d’un virage à gauche alors qu’il circulait en direction de Sörenberg. Il est alors sorti de la route et a fait une chute mortelle dans la forêt voisine. Grièvement blessé, il n’a pas survécu à l’accident. La moto, entièrement détruite, a été récupérée par une entreprise privée.

En plus de la REGA, l’accident a nécessité l’intervention de la police cantonale obwaldienne et du service de secours de l’hôpital cantonal d’Obwald. Les causes de l’accident font l’objet d’une enquête de la police cantonale, ainsi que du Ministère public.