Giuseppa Ciurleo a accouché d’une petite Giorgia

Carnet rose pour l’un des couples emblématiques de la téléréalité française. Samedi 29 avril 2023, Giuseppa, révélée dans «La villa des coeurs brisés» en 2021, a communiqué via Instagram qu’elle avait accouché. «Bonjour, je m’appelle Giorgia. Je suis née le 28 avril à 4h29 à Marseille. Je fais déjà 3k185! Et je suis tellement en forme que je suis née 1 mois à l’avance», a écrit la Française de 21 ans en légende d’un cliché où on la voit allaitant son bébé aux côtés du papa, Paga.