Téléréalité : Giuseppa Ciurleo est enceinte du «Marseillais» Paga

Qui l’aurait cru? Paga, célèbre malchanceux en amour dans les «Marseillais» durant presque une dizaine d’années, va devenir papa. Anthony Paggini Neuron, de son vrai nom, a annoncé l’heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux, tout comme la future maman, Giuseppa Ciurleo, qui avait dit regretté ses seins refaits . «Après ces trois longs mois… On a la chance, le cœur rempli d’émotion, d’excitation, mais surtout d’un bonheur infini, de pouvoir vous annoncer que nous attendons le fruit de notre amour. Il ne fait aujourd’hui que la taille d’un petit kiwi, mais il prend déjà une gigantesque place dans notre vie et surtout dans notre cœur tout entier», ont-ils posté le 31 octobre 2022, tout en dévoilant leurs déguisements pour Halloween.

C’est peu dire que pour Paga, 34 ans, et Giuseppa, 21 ans, tout est allé très vite. Le couple s’est formé lors du tournage des «Marseillais vs Le Reste du Monde», enregistré au début de l’été 2021 dans une luxueuse villa aux Adrets-de-L’Estérel, proche de Cannes (F). Celui qui figure parmi les pionniers des «Marseillais» avait alors craqué pour la jolie noiraude, ex-petite amie d’Illan Castronovo et de Simon Castaldi, membre de l’équipe adverse. Presque aussitôt l’aventure terminée, les amoureux ont fait ménage commun. Ils vivent depuis lors sur un petit nuage.