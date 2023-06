Giuseppa est en galère avec les pleurs de sa petite Giorgia

«Giorgia commence à ne plus vouloir être ailleurs que collée à moi. J’essaie de tout faire pour la poser, mais elle ne veut pas. Elle se met dans tous ses états. Avant, elle ne faisait pas ça quand je la posais», a écrit la Française, le mardi 31 mai 2023. Giuseppa, qui a recadré ceux qui ne veulent pas la voir allaiter , a avoué qu’elle ne «savait plus quoi faire» et qu’elle ne parvenait pas à laisser sa petite pleurer: «Oui, je cède. Pas de jugement. Je demande quelles sont vos expériences pour me sentir moins seule face à ce problème. Je ne peux presque même pas aller aux toilettes. Elle pleure aussi en voiture et dans les bras d’autres personnes. Elle ne veut même pas être posée dix minutes. Elle pleure tout le temps. Ça fait peur et ça commence à être un peu compliqué.»

Le constat est le même avec le papa, Paga, qui ne parvient pas non plus à calmer Giorgia. «J’aimerais aussi lui laisser plus de place, mais elle pleure tellement qu’il ne sait pas quoi faire non plus, à part me la laisser. Il arrive parfois qu’elle se calme dans ses bras, mais j’aimerais que ce soit plus souvent et qu’il puisse aussi trouver sa place et s’épanouir dans son rôle», s’est encore désolée Giuseppa.