Telerealite – Giuseppa regrette ses seins refaits

Téléréalité : Giuseppa regrette ses seins refaits

La starlette de téléréalité, qui a subi une mammoplastie, conseille à ses fans de bien réfléchir avant d’avoir recours à la chirurgie esthétique.

Si elle affiche un corps de déesse dans « Les Marseillais vs Le Reste du Monde », sur W9, Giuseppa Ciurleo ne le doit pas complètement à dame Nature. Dans une vidéo sur Youtube, la Française de 20 ans a révélé qu’elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Mais elle regrette d’avoir pris cette décision. «J’ai déjà fait ma poitrine, il y a longtemps. J’avais 18 ans. Je ne faisais pas encore de téléréalité. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. Je n’avais pas le recul pour accepter mes petits seins. Je n’en referai pour rien au monde», a-t-elle dit.

Le point de vue tranché de la jeune femme va à l’encontre d’un grand nombre de ses collègues qui n’hésitent pas à passer sur le billard et a en parler ouvertement. «Dans notre milieu de la télé-réalité, on a tendance à banaliser la chirurgie, à en faire la promotion sur nos réseaux sociaux, faire comme si faire de la chirurgie esthétique, c’était comme si tu allais acheter un blanc de poulet, déplore la copine de Paga. C’est une chose à laquelle il faut réfléchir des années avant de le faire.» Maintenant, l’influenceuse se sent mieux dans sa peau. Elle encourage ses fans à ne pas se focaliser sur leurs complexes physiques: «Aujourd’hui, je prône le fait qu’il faut s’accepter soi-même, qu’il faut avoir confiance en soi.»