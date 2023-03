Italie : Giuseppe Conte visé par une enquête pour sa gestion du Covid-19

Le Parquet de Bergame, ville lombarde du nord de l’Italie qui avait un des principaux foyers de coronavirus à son arrivée en Europe, a clos au bout de trois ans son enquête, selon les principaux quotidiens dont «Il Corriere della Sera». Giuseppe Conte, premier ministre de 2018 à 2021 et actuel président du Mouvement 5 Étoiles (parti populiste dans l’opposition), avait été entendu dès juin 2020 par un magistrat sur la gestion de cette crise.

Les magistrats soupçonnent Giuseppe Conte et son gouvernement d’avoir sous-estimé la diffusion du virus bien que les données à sa disposition montraient que la situation à Bergame et la région alentour empirait rapidement, et ce alors que les forces de l’ordre étaient déjà prêtes à isoler ces zones du reste du pays.