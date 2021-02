Carnet noir : Giuseppe Rotunno, directeur photo de Fellini, s’est éteint

Le chef opérateur italien, qui a collaboré avec les plus grands réalisateurs italiens, est mort dimanche à Rome. Il avait 97 ans.

Giuseppe Rotunno, ici entre l’ingénieur du son Chris Newman et le monteur Michael Tronick, a été nommé aux Oscars et reçu un Bafta en 1980 pour «Que le spectacle commence» de Bob Fosse.

«Peppino» Rotunno, né en 1923 à Rome, était entré dans le monde du cinéma à 20 ans, appelé par Roberto Rossellini pour tourner «L’homme à la croix». Il a ensuite travaillé avec les plus grands réalisateurs italiens: Federico Fellini («Casanova», «Satyricon», «Amarcord», «Et vogue le navire»), Luchino Visconti («Nuits blanches», «Rocco et ses frères», «Le guépard»), Vittorio De Sica («Les fleurs du soleil», «Hier, aujourd’hui et demain»).