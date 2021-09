Alimentation : Givaudan, Bühler et Migros s’associent pour produire de la viande de culture

Les trois entreprises créent le Cultured Food Innovation Hub pour développer de produits issus de l'agriculture cellulaire. Cette nouvelle entreprises s’engagera aussi pour favoriser leur distribution.

Givaudan, Migros et Bühler ont fondé à Kemptthal, près de Zurich, le Cultured Food Innovation Hub. Ce centre est «destiné à stimuler le développement de produits issus de l'agriculture cellulaire et à accroître les parts de marché de ces derniers», indique un communiqué merecredi. En clair: produire de la viande de culture.

Mise en service l’an prochain

Le Cultured Food Innovation Hub démarrera son activité l'an prochain à Kemptthal, non loin de Zurich, dans le centre d'innovation et de technologie «The Valley». En fournira des équipements technologiques et des connaissances aux entreprises qui débutent dans la production de viande, de poisson et de fruits de mer cultivés, ainsi que dans la fermentation de précision. «Fort de son laboratoire de développement de produits ainsi que de ses capacités pour la culture cellulaire et la biofermentation, le Cultured Food Innovation Hub disposera de toute l'infrastructure pour aider au mieux les start-up à développer et lancer les bons produits sur le marché», indique le communiqué.