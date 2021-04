Le Californien de 26 ans est en pleine ascension depuis un an. Il doit son explosion en premier lieu à Drake. Le rappeur de Toronto l’a repéré et ils ont collaboré sur «Chicago Freestyle» sorti en février 2020. Ce single a permis à Giveon d’être signé sur un label et de sortir deux EP, dont un, «Take Time», était en lice aux Grammies en 2021. Le deuxième coup de pouce du destin est venu d’une autre star canadienne: Justin Bieber. Ils ont réalisé «Peaches», deuxième titre le plus écouté sur Spotify en Suisse.