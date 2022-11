Giving Tuesday : Aide la Chaîne du Bonheur en t’inscrivant sur My 20minutes

La violence envers les enfants et les jeunes concerne 50’000 victimes chaque année en Suisse. Jusqu’à Nöel, 20 minutes fera un don à la Chaîne du Bonheur pour chaque inscription à l’espace My 20minutes. À toi de jouer!

Des millions d’enfants et d’adolescents dans le monde sont victimes d’exploitation et de violence. Et le Covid n’a fait qu’aggraver la situation. Au plus fort de la pandémie, 1,6 milliard d’enfants n’ont pas pu se rendre à l’école. Actuellement, ils sont plus de 260 millions à ne pas avoir accès à l’éducation.