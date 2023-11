Gjon’s Tears sacré au MTV European Music Awards 2023

MTV EMA 2023

Best Swiss Act: Gjon’s Tears. Best Artist: Taylor Swift. Best Afrobeats: Rema. Best Alternative: Lana Del Rey. Best Collaboration: Karol G and Shakira «TQG». Best Electronic: David Guetta. Best Hip-Hop: Nicki Minaj. Best K-Pop: Jung Kook. Best Latin: Anitta. Best Live: Taylor Swift. Best New: Peso Pluma. Best Pop: Billie Eilish. Best Push: Tomorrow X Together. Best R&B: Chris Brown. Best Rock: Maneskin. Best Song: Jung Kook feat. Latto «Seven». Best Video: Taylor Swift «Anti-Hero».