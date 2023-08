Glacier 3000 rouvre samedi, perte estimée à un demi-million

Le téléphérique était à l’arrêt depuis le 20 juillet. Une pièce avait dû être changée mais les pannes se poursuivaient, «donnant du fil à retordre à de nombreux spécialistes et ingénieurs pendant les quinze derniers jours», écrit Glacier 3000. Finalement, jeudi après-midi, une phase de test de réouverture, hors exploitation, a été menée avec succès. «Aucun problème n’est apparu pendant les plus de 50 courses d’essai réalisées jeudi et vendredi, c’est pourquoi le feu vert a été donné», est-il ajouté.