Montreux (VD) – Les glaçons du seau à champagne sont devenus une arme pour l’homme jaloux

Pour Amar* et son amie, la soirée en club s’annonçait agréable et festive en ce mois de mars 2020. Tout se passait bien jusqu’au moment où le jeune de 26 ans, domicilié sur la Riviera vaudoise, a aperçu sa copine en train de danser avec un autre homme. Fou de rage, il s’est servi des glaçons du seau à champagne devant lui pour viser la jeune femme avant de la bousculer et de la faire tomber.

«Nous allons mourir tous les deux»

Deux mois plus tard, pour une histoire de tromperie, il a giflé sa copine avant de lui faire peur au volant en lui disant: «Nous allons mourir tous les deux.» Malgré cette ambiance marquée par la violence, les crises de jalousies, les menaces et intimidations, les deux jeunes ont poursuivi leur relation. Jusqu’au 13 février 2021, quand Amar a à nouveau piqué une crise de colère. Après les glaçons du seau à champagne, il s’est cette fois emparé d’un flacon de gel hydroalcoolique pour asperger le visage de sa copine. Et un déchaînement de violences a suivi: coups de poing et de coude ont été assénés sur tout le haut du corps de la jeune femme.