Décidément , le Borussia Mönchengladbach aime recevoir le Bayern au Borussia-Park. Après leur victoire l’année passée (2-1), les hommes de Marco Rose, qui a aligné Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria et Breel Embolo d’entrée, ont une nouvelle fois vaincu des Munichois (3-2) qui n’avaient plus perdu depuis le 27 septembre. C’était à Hoffenheim. Un lointain souvenir.

Tout a pourtant très mal commencé pour les «Fohlen» dans ce choc. Puni pour avoir touché le ballon de la main dans la surface, Neuhaus a vu Lewandowski marquer son 20e but de la saison en Bundesliga sur penalty (20e). Six minutes plus tard, Goretzka, laissé un peu trop libre dans l’axe par Elvedi, a doublé la mise à l’entrée de la surface grâce à une frappe sèche au premier poteau qui a laissé Sommer bouché bée.

Duo gagnant

Plus pressants au fil des minutes, Gladbach et sa colonie suisse ont toutefois vite relancé les débats et évité que que ce duel ne tourne à la démonstration bavaroise. D’un bon contrôle orienté, Stindl a servi parfaitement Hofmann, à qui Zakaria a laissé le soin de transpercer Neuer (35e). Et juste avant le thé, l’ailier allemand, a nouveau lancé dans le dos de la défense par Stindl, s’est offert un doublé, après le recours au VAR.