Champions League: Gundogan double la mise en 20 minutes contre Gladbach

La clé résidera sûrement, comme au match aller, de l’organisation défensive des Skyblues. Avec un positionnement très haut sur le terrain et un pressing minutieux et rapide, les Anglais avaient réussi à faire complétement déjouer les Allemands. Une tactique qui a été passée au peigne fin par le staff de « Gladbach », comme l’explique le milieu de terrain Florian Neuhaus : « City a joué avec une ligne très haute (à l'aller) et si on avait été plus précis dans notre dernière passe, ça aurait pu nous sourire. On doit faire preuve de plus de courage au match retour ».