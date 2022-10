Vaud : Gland relance un projet de patinoire polyvalente

La Municipalité de Gland souhaite construire une patinoire polyvalente. Ainsi que le rapporte «La Côte», elle va déposer un préavis pour l’octroi d’un droit de superficie sur une parcelle située entre les chemins de Montoly et du Vernay. La halle serait transformable en salle de concert ou de conférence. Huit terrains de pétanque, six tables de ping-pong et une buvette compléteraient le projet. Le Conseil communal doit maintenant l’étudier. Il rendra sa décision, fin novembre.