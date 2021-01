Royaume-Uni : Glastonbury n’est pas annulé, pour l’instant

Selon Mel B, chanteuse des Spice Girls, le mythique festival n’aura pas lieu en 2021. La directrice de l’open air a rapidement rectifié le tir.

L’open air réunit chaque jour plus de 200’000 personnes en rase campagne à quelques 220km de Londres.

Peu après cette déclaration, la patronne du festival, un des plus fameux et des plus courus de la planète, a vivement réagi. «Il n’y a aucune info de notre part qui va dans ce sens. Nous n’avons pas annulé. Nous vous tiendrons informé dès que possible», a tweeté Emily Eavis. En 2020, Glastonbury avait été un des premiers mastodontes à tirer la prise, déjà à la mi-mars. Cette décision avait déclenché les annonces d’annulations en cascade de nombreux autres festivals européens.