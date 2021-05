Royaume-Uni : Glastonbury se transforme en camping

Les terrains de l’un des plus grands festivals de musique du monde accueilleront des familles de campeurs durant les vacances d’été 2021.

Cet été, Glastonbury n’accueillera pas les foules en raison de la pandémie. En revanche, il y aura quand même un petit peu de monde sur les 500 hectares de verdure et de forêts de Worthy Farm, dans le comté britannique de Somerset. Les organisateurs du festival, Michael et sa fille Emily Eavis, fermiers dans la vie, ont annoncé qu’ils ouvriraient un camping éphémère, tranquille et familial. «Cela ne sera pas un lieu de fête. Il n’y aura pas de musique live, les systèmes sonores seront interdits et un couvre-feu sera en vigueur après 23h. Venez pour la nature, l’air frais, le calme et la tranquillité», peut-on lire sur Internet.