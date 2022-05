Tom Cruise a appris à piloter à Glen Powell

Après avoir joué le beau gosse dans de nombreuses séries comme «Les Experts: Miami», «NCIS» ou «Scream Queens», Glen Powell tient sa chance de devenir une star dans le blockbuster «Top Gun: Maverick», en salles dès le 25 mai 2022. Et il avoue avoir failli laisser passer cette opportunité avant d’être convaincu par Tom Cruise, qui est venu présenter le film au Festival de Cannes.

Vous avez refusé «Top Gun: Maverick» avant de changer d’avis. Pourquoi?

Personne ne peut dire non à Tom Cruise! Je crois que c’est mon ego qui m’a fait refuser le film car j’avais auditionné pour un autre rôle, qui a été donné à Miles Teller. Cela m’a blessé, mais j’avoue que Miles est parfait pour incarner Rooster. Tom a demandé à me rencontrer, il m’a montré des vues aériennes de son projet et m’a communiqué sa passion pour «Top Gun: Maverick» en me disant: «Je veux que tu incarnes Hangman.» Qui dit non à Tom Cruise? (rires).

Qu’avez-vous découvert avec lui?

Nous avons passé des heures à discuter. Un jour, il m’a demandé quel genre de carrière je voulais avoir et je lui ai répondu: «Je veux être toi!» Il m’a dit qu’il ne fallait pas choisir ses films parce qu’un rôle nous plaît, mais parce que le film peut être exceptionnel. Ce n’est pas le personnage qui importe, mais tous les éléments de l’intrigue pour en faire un vrai spectacle sur grand écran.

Est-il vrai que vous avez eu votre licence de pilote grâce à Tom Cruise?

Oui, Tom Cruise m’a appris à piloter. Il a organisé une formation et un programme d’entraînement pour tous les acteurs. En fait, c’était indispensable pour être certain de ne pas vomir devant les caméras durant le tournage. On est passé du Cessna 172 au L39, puis au F18. Avec ce processus , j’ai réussi à me laisser aller dans des loopings sans ressortir mon petit-déjeuner dans la cabine (rires). Quand j’ai obtenu ma licence de vol, Tom m’a félicité en me faisant un beau cadeau: des heures de cours pour conduire des bolides de course. La vitesse ou le danger, ce gars ne s’arrête jamais!

Prêt pour «Top Gun 3»?