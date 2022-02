Glenn Viel s’est fait bizuter dans Top Chef

«Top Chef» : Glenn Viel s’est fait bizuter, mais s’est vengé

Le cuisinier trois étoiles est revenu sur ses débuts en tant que juré dans «Top Chef» sur M6.

Glenn Viel, 42 ans, remplace Michel Sarran dans la 13e saison de «Top Chef», diffusé dès le mercredi 16 février 2022. L’homme, aux commandes depuis 2015 des cuisines de l’Oustau de Baumanière, aux Baux-de-Provence, est une pointure des fourneaux. Il est devenu en 2020 le plus jeune chef triplement étoilé de France. Malgré son pedigree hors norme, participer au programme de M6 a été pour lui une aventure impressionnante.

«C’est de la cuisine, mais un contexte différent, il y a des marques à prendre très vite. On reste des humains, personne n’est parfait, j’ai fait au mieux, avec mes défauts et mes qualités. J’espère être encore meilleur l’année prochaine», a-t-il assuré au «Parisien». Le Breton a apprécié l’accueil «très chouette» que lui ont réservé les autres jurés, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet. Ces derniers ont d’ailleurs bizuté le petit nouveau. «Ils ont essayé de m’avoir deux fois, ils m’ont eu une fois. J’ai vite rééquilibré le score, ne vous inquiétez pas», a-t-il confié.