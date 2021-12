Birmanie : Glissement de terrain dans une mine: un 3e corps retrouvé

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues à Hpakant, près de la frontière chinoise, après un glissement de terrain dans une mine de jade.

«C’est la nature»

Après de fortes pluies dans la nuit et le brouillard qui ont ralenti les recherches, la météo est maintenant bonne sur le site et «nous recherchons sans relâche à l’aide de six unités de secouristes», assure Ko Jack, de l’Organisation des secours birmans. «Si les cadavres ne flottent pas aujourd’hui, ils apparaîtront les jours suivants, c’est la nature», ajoute Ko Nyi, un autre sauveteur.

Réforme mal engagée

Le jade et d’autres ressources naturelles abondantes dans le nord de la Birmanie, notamment le bois, l’or et l’ambre, ont contribué à financer les deux camps d’une guerre civile qui dure depuis des décennies entre les insurgés de l’ethnie Kachin et les militaires. Les civils sont souvent pris au piège dans la lutte pour le contrôle des mines et de leurs revenus lucratifs, tandis qu’un trafic de drogue et d’armes aggrave encore le conflit.